Solarien erleben einen neuen Hype – Dermatologen besorgt

Wann warst du das letzte Mal in einem Solarium? Hast du überhaupt schon mal eines besucht? Verschiedene Regelungen und Gesetze führten um 2010 dazu, dass viele Einrichtungen schliessen mussten, Jugendlichen wurde die Nutzung gar ganz untersagt. Künstliche Bräune kam langsam, aber sicher aus der Mode, der Trend ging in Richtung Natürlichkeit. Aber wie es das ungeschriebene Gesetz will, kommt alles irgendwann zurück.