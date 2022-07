Dottikon AG: «Gefährlicher Unfug» – Jugendliche blenden Lokführer mit Laser

«Bis auf kurzzeitige Sehstörungen scheinen die Betroffenen unverletzt geblieben zu sein. Sie werden sich jedoch noch ärztlich untersuchen lassen», so die Polizei.

Am Bahnhof spielten mehrere Jugendliche mit einem Laserpointer herum.

Am Mittwochabend, kurz vor 21.30 Uhr, beobachteten Fahrgäste eines haltenden Zuges am Bahnhof Dottikon AG, wie drei Jugendliche auf dem Bahnsteig mit einem Laserpointer herumspielten. Dabei wurden der Lokführer und mindestens ein Passagier vom grünen Laserstrahl geblendet, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.