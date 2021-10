Spielzeugknappheit : Gefährliches Spielzeug aus dem Internet – Vorsicht bei Billigangeboten

Händler warnen, dass Spielzeuge dieses Jahr zu Weihnachten knapp werden könnten. Dies nicht nur wegen Corona, sondern auch aufgrund von Energieknappheiten und Engpässen in der Lieferkette. Doch ist es wirklich eine gute Idee, statt im Laden um die Ecke, die Geschenke im Internet direkt in Asien zu bestellen?

Sara Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz weiss, dass bei Rückrufen die Hälfte der betroffenen Ware aus China und Hongkong kommt und grossteils Spielzeug betrifft. Gründe für die Rückrufe von Produkten sind vor allem verschluckbare Kleinteile und giftige Chemikalien in zu hoher Konzentration. Das zeigt auch eine kürzlich erschienene Untersuchung britischer Konsumentenschützer. Die Organisation «Which?» hat 28 Spielzeuge direkt in Fernost b ei Anbietern wie Aliexpress oder Wish b estellt. Fast die Hälfte ist bei den Tests durchgefallen. Doch auch Spielzeuge aus einem Schweizer Laden können unsicher sein , denn dieser wird teils auch aus dem Osten beliefert.

Insider der Spielzeugbranche s a gten a uf Anfrage von 20 Minuten, dass auch die Billighersteller im Internet von Transportengpässen und anderen Problemen betroffen seien. Genauso wie die grossen Marken. Bei Engpässen in der Schweiz einfach direkt in China zu bestellen, kann also auch dazu führen, dass man am Schluss ganz ohne Spielzeug dasteht .