Kanton Thurgau - Gefährliches Virus greift Tomaten und Peperoni an

Aufgrund einer Verdachtsmeldung hat das zuständige Amt im Kanton Thurgau das Tomato Brown Rugose Fruit Virus (Jordanvirus) auf Tomaten festgestellt. «Diese Pflanzenkrankheit befällt unter anderem Tomaten- und Peperonipflanzen und kann zu Ertragsausfällen von 100 Prozent führen», heisst es in einer Mitteilung des Thurgauer Landwirtschaftsamts. Florian Sandrini, Leiter des Kantonalen Pflanzenschutzdiensts am Arenenberg, führt aus: «Für Menschen besteht keine Gefahr – auch nicht beim Verzehr von kontaminiertem Gemüse.»

Doch das Jordanvirus befällt Tomaten und Peperoni, da es die durch Resistenzzüchtung erwirkten Resistenzen gegen diese Virengruppe durchbrochen hat. Seit 2014 ist das Virus in Israel präsent – daher der Name nach dem Fluss Jordan – und hat sich dort innerhalb kurzer Zeit ohne Quarantänemassnahmen in praktisch allen Tomatenanbaugebieten ausgebreitet. Weltweit kam es im Jahr 2020 zu 45 Ausbrüchen. In der Schweiz wurde nun im Thurgau der erste Fall des gefährlichen Virus bekannt.