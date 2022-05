Umfrage: Gefällt dir, was in der Schweiz gebaut wird?

20 Minuten will zusammen mit der Universität Zürich wissen: Gefällt euch, was in der Schweiz überall gebaut wird?

In den letzten Jahren wurde in der Schweiz viel gebaut. Gemeinsam mit dem Center for Urban & Real

Estate Management CUREM der Universität Zürich interessiert 20 Minuten die Frage, ob der Bevölkerung

eigentlich gefällt, was über die Schweiz verteilt in den letzten Jahren gebaut wurde. Die Umfrage

dauert rund sieben Minuten. Hier geht es zur Umfrage.