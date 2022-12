Urdorf: Die Geldfälscher waren Profis

Das Handwerk soll der 70-Jährige bei der Hochsicherheitsdruckerei Orell Füssli in Zürich – wo auch Schweizer Franken gedruckt werden – erlernt haben. Er habe dort in der Vergangenheit eine Ausbildung gemacht und als Entwickler gearbeitet. Später soll er in Thailand und im Kosovo Geld gefälscht haben. Der 48-Jährige soll hingegen eine Garage in Spreitenbach und zwei legale CBD-Produktionsanlagen in Spreitenbach und Urdorf geführt haben.