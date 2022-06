Museum in Ljubljana : Gefälschte Picassos und Van Goghs? Hochkarätige Ausstellung abgesagt

Die Ausstellung im Nationalmuseum in Ljubljana mit 160 Gemälden sollte am Mittwoch offiziell eröffnet werden. Nun musste sie wegen «eindeutiger Fälschungen» abgesagt werden.

Unter den Exponaten waren unter anderem Werke von Picasso, Van Gogh, Chagall und Matisse. Bild: «Der Matador» von Pablo Picasso an einer Ausstellung in Melbourne am 9. Juni.

Der Grund dafür sind zahlreiche Fälschungen, die sich unter den 160 Exponaten befanden. Bild: Van Gogh Ausstellung in Hong Kong am 25. Mai.

Eine Ausstellung in Ljubljana musste kurz vor Eröffnung abgesagt werden. Bild: «Weinende Frau» von Pablo Picasso an einer Ausstellung in Melbourne am 9. Juni.

In Slowenien ist eine Ausstellung mit angeblichen Werken von Picasso, Van Gogh und Matisse kurzfristig abgesagt worden, da einige der Werke gefälscht sein sollen. Die Ausstellung im Nationalmuseum in Ljubljana mit 160 Gemälden sollte am Mittwoch offiziell eröffnet werden. Wenige Stunden vor der geplanten Eröffnung sagte Museumsdirektor Pavel Car diese jedoch ab. Experten hatten nach einem Blick in den Ausstellungskatalog gewarnt, dass sich Fälschungen unter den Gemälden befänden. Die Polizei leitete am Freitag eine Untersuchung ein.