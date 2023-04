Mann mit Dauererektion muss ins Spital

Ein Mann musste Anfang Jahr mit einer Dauererektion in ein Spital eingeliefert werden.

Anfang 2023 musste ein Mann mit einer Dauererektion in ein Schweizer Spital eingeliefert werden.

Anfang 2023 wurde ein Mann nach der Einnahme von Erektionsförderern mit Dauererektion, Zuckungen in den Beinen und Rückenschmerzen in den Notfall eines Schweizer Spitals gebracht, schreibt Swissmedic in einer Medienmitteilung. Beim eingenommenen Präparat handelte es sich um ein nicht zugelassenes Mittel aus unbekannter Bezugsquelle aus dem Ausland.