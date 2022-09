Wahlen in Brasilien : «Gefängnis, Tod oder Sieg» – Präsident Bolsonaro will nicht kampflos abtreten

Fake News zu den elektronischen Wahlurnen

Angst vor Einmischung des Militärs

Wie Oliver Stuenkel, Professor für Internationale Beziehungen an der Fundação Getulio Vargas (FGV) in São Paulo, im IPG-Journal schreibt, gibt es drei mögliche Szenarien für die Reaktion von Bolsonaro. Im besten Fall würde Bolsonaro einfach der Amtseinführung seines Nachfolgers am 1. Januar 2023 fernbleiben und keine Krise auslösen. Möglich wäre allerdings auch eine Art «brasilianischer 6. Januar», bei dem bewaffnete Bolsonaro-Anhänger «versuchen könnten, den obersten Gerichtshof oder den obersten Wahlgerichtshof zu stürmen, ohne aber letztendlich den Machtwechsel verhindern zu können». Seit seinem Amtsantritt 2019 hat der rechte Politiker dafür gesorgt, dass Waffengesetze gelockert werden.

Das dritte und gefährlichste Szenario könnte beinhalten, das Brasiliens höchste Offiziere sich einschalten und Bolsonaro dabei unterstützen könnten, eine zweite Auszählung zu erzwingen – das Ergebnis wäre dann vorhersehbar. Das Militär steht dem Ex-Fallschirmjäger Bolsonaro nahe – mehrere seiner Minister und sein Vize sind Generäle, insgesamt haben 6000 Offiziere Posten bei der Regierung. Für diese Personen würde die Niederlage Bolsonaros einen Verlust politischer Macht und finanzieller Vorteile bedeuten. Schliesslich, so Stuenkel weiter, würden die vielen Militärs, die derzeit politische Ämter in der Regierung oder in staatlichen Unternehmen bekleiden, häufig mehrere Gehälter beziehen.

Scharfe Attacken in der TV-Debatte

In der letzten TV-Debatte vor der Präsidentenwahl in Brasilien haben sich der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der Ex-Staatschef und linke Favorit Luiz Inácio Lula da Silva einen heftigen verbalen Schlagabtausch geliefert. «Er will mit mir über korrupte Banden sprechen? Er sollte in den Spiegel schauen», sagte Lula, wie beim brasilianischen Fernsehsender TV Globo in Rio de Janeiro in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) zu sehen war. «Lügner, Ex-Häftling, Verräter an der Nation», schoss Bolsonaro zurück. «Schämen Sie sich, Lula.»