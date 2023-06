Basel: Gefängnis Waaghof – «Ab 25 Grad schwitzt man selbst in Unterhose»  

1 / 4 Das Untersuchungsgefängnis Waaghof in Basel wurde von der Geschäftsprüfungskommission aufs Härteste kritisiert. Tamedia AG/Stefan Leimer In dem Jahresbericht der GPK werden unter anderem die Bedingungen im Untersuchungsgefängnis Waaghof bemängelt. Kanton BS/Juri Weiss Gemäss Messungen habe die Temperatur in den Zellen im Sommer teilweise 35 bis 40 Grad betragen. Bereits ab 20 Grad Aussentemperatur habe es in den Zellen angefangen, unangenehm zu werden. 20Min/Lukas Hausendorf

Darum gehts

«Ab 25 Grad sitze man in der Unterhose in der Zelle und schwitze. Gemäss eigenen Messungen habe die Temperatur in den Zellen im Sommer teilweise 35 bis 40 Grad betragen»: das sind die Bedingungen im Untersuchungsgefängnis Waaghof in Basel laut dem Jahresbericht 2022 der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rats des Kantons Basel-Stadt. Die GPK führte am 10. November letzten Jahres eine Visitation im Untersuchungsgefängnis Waaghof durch, nachdem wiederholt Missstände in den Medien angeprangert wurden. Im Rahmen dieses Besuchs fanden Gespräche mit einer Insassen-Delegation sowie Vertretenden des Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) und des Gefängnispersonals statt.

Als erste Massnahme seien zwischen 2014 und 2016 die Fenster im Waaghof saniert worden. Jedoch kam es weiterhin vermehrt zu Beschwerden von Seiten der Insassen. Im Jahr 2019 bewilligte der Regierungsrat 4,5 Millionen Schweizer Franken für eine Lüftungssanierung. Aus wirtschaftlichen Gründen sei diese jedoch erst im Oktober 2022 während einer Dachsanierung begonnen worden. Bis Juni 2024 soll der gesamte Waaghof an die Lüftung angeschlossen sein, wodurch eine Durchschnittstemperatur von 26 Grad und ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet werden sollte.

40 Grad in den Zellen und fehlende Privatsphäre

Bei den Gesprächen zwischen GPK und der Insassen-Delegation wurde die Lüftungssituation thematisiert. Insassen berichteten von einer Verschlechterung ab 15 Grad Aussentemperatur, wobei die Zellen bei über 20 Grad an ihre Kapazitätsgrenze gelangen würden und «ab 25 Grad sitze man in der Unterhose in der Zelle und schwitze. Gemäss eigenen Messungen habe die Temperatur in den Zellen im Sommer teilweise 35 bis 40 Grad betragen», heisst es im Bericht der Prüfungskommission. Es seien kurzfristige Massnahmen zur Verbesserung vorgeschlagen worden, die bisher jedoch nicht umgesetzt wurden, beispielsweise das Öffnen der kleinen Fenster in den Gängen. Durch Insassen, die in den Zellen rauchten, sei zudem die Luftqualität beeinträchtigt worden.

Die GPK stellt fest, dass die Haftbedingungen im Untersuchungsgefängnis Waaghof den erwarteten Standards nicht entsprechen. Insbesondere die Zellensituation in Bezug auf Komfort und Privatsphäre sei ungenügend. So schreibt die GPK: «Die inhaftierten Personen sind noch nicht rechtskräftig verurteilt und sollten auch entsprechend zumutbare Haftbedingungen antreffen. Dass drei Personen in einer Zelle mit offener Toilette leben müssen, ist aus Sicht der GPK unhaltbar und demütigend.»

Die GPK fordert eine Verbesserung der klimatischen Bedingungen und des Rechts auf Privatsphäre. Der Regierungsrat würde zu diesen Forderungen laut Regierungssprecher Marco Greiner, dem Grossen Rat gegenüber in dessen letzten Sitzung vor der Sommerpause am 28. Juni Stellung nehmen.