Regionalgefängnis Biel  - Gefängnisinsasse legt Feuer in Zelle und wird schwer verletzt

Erst im März zündete sich ein Insasse des Gefängnisses JVA Thorberg selber in der Zelle an. Ob sich der Insasse in Biel ebenfalls selber anzündete, ist derzeit unklar.

Im Regionalgefängnis Biel brach am Mittwochabend ein Feuer in einer Zelle aus.

Feuerwehr, Ambulanz und die Rega standen am Mittwochabend vor dem Regionalgefängnis in Biel im Einsatz. Kurz vor 18 Uhr brach dort in einer Zelle ein Feuer aus. Als die Löschkräfte vor Ort eintrafen, war das Feuer bereits zu einem Grossteil durch einen Gefängnis-Mitarbeiter gelöscht worden, teilt die Kapo Bern mit. Der 34-jährige Mann konnte durch die Feuerwehr aus der qualmenden Zelle befreit werden. Im Anschluss übernahm ein Ambulanz-Team die Erstversorgung, bis der Insasse mit dem Helikopter in ein Spital transportiert werden konnte. Gemäss der Polizei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.