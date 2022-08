Zürich: Gefängnisstrafe für «einen der grössten Drogenhändler in der Schweiz»

Die Vorwürfe gegen den hauptbeschuldigten 37-jährigen Techniker sind happig: Er soll zwischen Frühling 2016 bis zu seiner Verhaftung im Mai 2018 in der Stadt Zürich einen regen Kokainhandel betrieben haben. Der Staatsanwalt bezeichnete ihn am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich Ende Juni als Kopf einer sechsköpfigen Dealergruppe: «Er war einer der grössten Drogenhändler in der Schweiz.» Er habe insgesamt 144 kg Kokain verkauft.

Laut dem am Mittwoch veröffentlichten schriftlichen Urteil des Bezirksgerichts Zürich muss der 37-Jährige wegen Drogenhandels und Geldwäscherei für neun Jahre ins Gefängnis. Er befindet sich seit über 1500 Tagen in Haft. Er wird verpflichtet, dem Staat hunderttausend Franken des unrechtmässig erworbenen Geldes abzuliefern.

Die beiden Beschuldigten hatten am Prozess die Drogenmenge bestritten. Es seien nur sieben Kilogramm gewesen, sagte der 37-Jährige und sein Komplize sprach von 1 kg Kokain und 33 kg Gras. Der Handel verlief laut Anklage zu einem grossen Teil in einem Spezialitätenrestaurant mit Shisha-Bar in der Zürcher Innenstadt, welches die damalige Lebenspartnerin des 37-Jährigen geführt hatte. In abgehörten Telefonaten sagte die Frau zu einem Bekannten: «Er ist in Zürich der grösste Kokainhändler.» In einem anderen abgehörten Telefonat hatte der zweite Beschuldigte über den Chef der Dealergruppe gesagt: «Er lebt wie ein König.»