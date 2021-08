Pennsylvania - Gefängnisstrafe für Frau (37), die Lebensmittel angespuckt hat

Margaret Cirko behauptete, sie habe Corona und hustete in einem Supermarkt Lebensmittel an. Nun muss sie dafür ins Gefängnis.

Margaret Cirko, eine 37-Jährige aus Pennsylvania, wurde zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Sie wird beschuldigt, in einem Supermarkt absichtlich Lebensmittel angehustet und angespuckt zu haben. Dazu behauptete sie, an Corona erkrankt zu sein, wie «The Hill» schreibt. Das Geschäft musste daraufhin Waren im Wert von mehreren Tausend Dollar wegwerfen.