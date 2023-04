Conference League: Nizza verbietet für Rückspiel FCB-Fanartikel

Die Südfranzosen unterlagen am Wochenende PSG mit 0:2.

Am Donnerstagabend steht zunächst das Hinspiel in Basel auf dem Programm.

Das Tragen von FCB-Fanartikeln ist in Nizza nur innerhalb des Stadions erlaubt.

Das Rückspiel am 20. April stufen die französischen Behörden als Hochrisikospiel ein.

In der Conference League trifft der FC Basel im Viertelfinal auf Nizza.

Am Donnerstagabend trifft der FC Basel im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League auf Nizza. Eine Woche später steht in Südfrankreich das Rückspiel an – bereits jetzt wird dieses als Hochrisikospiel eingestuft. Nach mehreren intensiven Sitzungen mit Behörden, Uefa und Vertretern von Nizza hat der FCB erstmals über die auferlegten Richtlinien für die Partie informiert.