Offener Vollzug

Unter dem offenen Vollzug versteht man laut Strafanstalt Saxerriet «die Verbüssung einer Freiheitsstrafe in einer offen geführten Vollzugsinstitution». In offenen Strafanstalten sind die Sicherheitsvorkehrungen deutlich weniger streng als in geschlossenen. Während des Tages gehen die Gefangenen im offenen Strafvollzug normalerweise einer Arbeit auf dem Gefängnisareal nach. In der Freizeit können sie sich auf dem Gefängnisareal frei bewegen. Nur in der Nacht sind die Gefangenen eingeschlossen. Zudem haben sie im Normalfall Anrecht auf Urlaub. Ziel ist, die Gefängnisinsassen wieder in die Gesellschaft und die Berufswelt einzugliedern.