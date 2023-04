Ostern: Gefärbte Eier kaufen? Besser nicht

In Europa hat das Färben von Eiern eine lange Tradition – schon seit dem 13. Jahrhundert begann man, diese in der Zeit vor Ostern in bunten Farben zu verzieren. Ursprünglich hatte das den Sinn, frische von älteren Eiern zu unterscheiden – denn während der 40-tägigen Fastenperiode vor Ostern durften keine Eier verzehrt werden, dementsprechend sammelten sie sich an – denn die Hühner legten ja fleissig weiter. Auch heute, mehrere 100 Jahre später, machen sich viele noch ans Eierfärben. Wer dazu keine Lust hat, kann industriell gefärbte Eier im Supermarkt kaufen. Die beste Idee ist das aber nicht.

Haltbarkeit oft ausgereizt

In der Schweiz ist die gesetzliche Haltbarkeit von Eiern auf 21 Tage nach Legedatum begrenzt. Das gilt allerdings nur für frische Eier, gefärbte Eier gelten dagegen als «verarbeitet». Bei verarbeiteten Produkten kann der Hersteller das Mindesthaltbarkeitsdatum selbst festlegen – und dementsprechend ausreizen. Die Konsequenz: Gefärbte Eier sind unter Umständen gar nicht mehr verzehrbar und oft keimbelastet. In Deutschland ist laut Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sogar jedes 30. gefärbte Ei aus dem Supermarkt gar nicht mehr geniessbar. Raphael Zwahlen, Leiter der Geschäftsstelle «Gallo Suisse», betont aber, dass in der Schweiz durch regelmässige Probeentnahmen gewährleistet ist, dass eine akzeptable Keimanzahl nicht überschritten werde. Laut Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen sind gekochte Eier ungekühlt aber maximal zwei Wochen haltbar.

Bio- oder Bodenhaltung – das ist die Frage

Das Bewusstsein für artgerechte Tierhaltung wächst, dementsprechend nimmt auch in der Schweiz der Anteil an Bio-Eiern zu. 2022 stieg die Bio-Produktion um 2,6 Prozentpunkte. Aber wie sieht es bei den bunt gefärbten Eiern aus? Generell muss auf Eiern die Haltungsform immer gesondert deklariert werden, auf bunten Eiern aber nicht – denn die gelten ja als verarbeitetes Produkt. Das ist zumindest in Deutschland so. In der Schweiz wird dagegen die Haltungsform angegeben – was den Kauf natürlich deutlich transparenter macht. Vorsicht ist allerdings bei Importware geboten, denn die Eier aus dem Ausland stammen oft aus Käfighaltung, und die ist in der Schweiz aus gutem Grund seit 1992 verboten: Die Tiere sitzen in engen Käfigen, haben weder Frischluft noch können sie ihren natürlichen Bedürfnissen wie Scharren, Picken oder Umherlaufen nachgehen.