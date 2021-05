«Es kommt auf Kadar drauf an» - Gefärbte Haare, Pyros, Champagner – so wild feierte GC den Aufstieg

Die Spieler feiern mit den Fans vor dem Stadion. An geltende Corona-Regeln halten sich die wenigsten. Newsscout

Darum gehts GC ist zurück in der Super League.

Dank eines 2:1-Sieges gegen Kriens kehrt der Club in die oberste Liga zurück.

Spieler und Verantwortliche sind überglücklich.

Und auch die Fans, die vor dem Stadion wild und ausgelassen feiern.

GC hat es geschafft! Nachdem die Zürcher vor einem Jahr noch scheiterten, ist es dem Club nun gelungen. Die Grasshoppers sind zurück in der Super League. In einem Krimi gewannen sie 2:1 gegen Kriens. Damit sicherten sie sich den Aufstieg aus eigener Kraft. Denn nur wenn sie nicht gewonnen hätten, hätten sie darauf hoffen müssen, dass Thun gegen Wil nicht siegte (2:1).

Verständlich also waren nach dem Abpfiff alle GC-Spieler und -Verantwortlichen überglücklich. GC-Präsident Sky Sun sagte: «Ich bin sehr, sehr happy. Meine Spieler haben das super gemacht. Auch will ich mich für die grossartige Unterstützung der Fans draussen vor dem Stadion bedanken. Jetzt blicken wir in die Zukunft. Aber das kommt gut. Wir haben eine grossartige Mannschaft und grandiose Fans.» GC-Spieler Pusic meinte: «Es war ein ‹grusiges› Spiel. Wirklich. Wir spielten nicht schön. Aber ich bin so, so stolz auf die Mannschaft.»

Auch GC-Sportchef Berisha konnte den Erfolg noch nicht ganz in Worten fassen. Im Interview mit Blue meinte er: «Ich bin einfach nur glücklich. Natürlich hat der Trainerwechsel nochmals einen Push gegeben.» Angesprochen darauf, was mit Coach Zoltan Kadar passiert, antwortete er mit bemerkenswert eindeutigen Worten: «Er ist eine unglaubliche Persönlichkeit. Vor einem Jahr hat er es leider nicht geschafft. Am Ende war die Luft raus. Doch nun hat er das wieder gutgemacht und bewiesen, was er für ein guter Coach ist. Ob er in der nächsten Saison noch Trainer ist? Ich kann nur sagen, dass wir von ihm überzeugt sind. Es kommt auf ihn drauf an.»

1 / 4 Zoltan Kadar wird von seinen Spielern geduscht. Marc Schumacher/freshfocus Wie es für ihn weitergeht? Noch unklar. Doch GC-Sportchef Berisha sagt nach der Partie: «Er ist eine unglaubliche Persönlichkeit.» Marc Schumacher/freshfocus Dank eines 2:1-Sieges gegen Kriens schaffen die Grasshoppers die Rückkehr in die Super League. Marc Schumacher/freshfocus

Pusic färbte sich die Haare

Die Stimmung, sie war also ausgelassen. Im Stadion auf dem Platz – und vor dem Letzigrund. Von vielen Spielern waren die Familien im Stadion anwesend. Pusic rannte beispielsweise gleich nach Abpfiff in die Kabine, um sich die Haare blauweiss zu färben. Und als Coach Zoltan Kadar ein Interview geben wollte, wurde er von seinen Spielern mit Champagner vollgespritzt. Bonatini wollte seine Bierflasche zunächst mit den Zähnen aufmachen. Seine Teamkollegen hielten ihn jedoch davon ab. Die Folge: Er wurde zum Flaschenöffner der Mannschaft. Ein Getränk nach dem anderen öffnete er mithilfe eines Pfostens.

Währenddessen feierten vor dem Letzigrund rund tausend GC-Fans mit Feuerwerk, Pyros und Gesängen. Immer wieder versuchte die Polizei die Gemüter zu beruhigen. So rief sie vor der Halbzeit mittels Mikrofone in die Menge: «Wir bitten Sie, die Massnahmen des Bundes einzuhalten». Genützt hat die Durchsage wenig. Zu gross war die Freude über den Sieg – und die Rückkehr in die Super League.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input auf Whatsapp!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte.