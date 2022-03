Atomwaffen – «Gefahr eines nuklearen Angriffs ist heute grösser als im Kalten Krieg»

Marc Finaud vom Centre for Security Policy Genf erklärt, wie Atomwaffen genau wirken und was ein unwahrscheinlicher Einsatz für die Schweiz bedeuten würde.

Putin liess am Sonntag die russischen Atomstreitkräfte in Bereitschaft versetzen.

«Bomben wurden seit Hiroshima deutlich stärker»

Laut Marc Finaud vom Centre for Security Policy Genf ist es sehr schwierig abzuschätzen, welche Schlagkraft russische Atombomben genau hätten: «Es bestehen nur begrenzt Informationen zur nuklearen Schlagkraft der Russen und zum Effekt atomarer Sprengsätze allgemein.» Seit der ersten Detonation in Hiroshima 1945 seien rund 2000 nukleare Tests durchgeführt worden, der letzte durch Nordkorea im Jahr 2017.

«Trotz Neutralität könnte die Schweiz leiden»

«Neben unmittelbarer Zerstörung bleiben vor allem langfristige Folgen»

Finaud erklärt die Phasen der Zerstörung nach der Detonation einer Atomwaffe: «In einer ersten Phase entsteht ein Feuerball, welcher alles in einem Umkreis von zwei Kilometern zerstört. Damit einher geht ein Wärmeschub, welcher alles in 13 Kilometern Entfernung in Brand steckt.» In einer zweiten Phase folge eine Druckwelle, die Schäden in einem Umkreis von 21 Kilometern verursache – abhängig von der Grösse und Zerstörungskraft der gewählten Nuklearwaffe.



Zur eigentlichen Katastrophe führten dann aber der «schwarze Regen» respektive der «nukleare Winter»: «Radioaktive Asche wird in der gesamten Umgebung verteilt und verstrahlt das Land langfristig. Durch die Rotation der Erde und über Windströme kann es dazu kommen, dass eine Staubschicht den ganzen Erdball überspannt und Sonnenstrahlen abblockt», sagt Finaud. Das wiederum hätte Ernteausfälle und Hungersnöte zur Folge.