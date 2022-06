Wegen Blaualgen: Gefahr für Kleinkinder – Behörden warnen vor Bad im Neuenburgersee

Am Samstag ist am Neuenburgersee ein Hund an einer Blaualgen-Vergiftung gestorben, wie SRF berichtet. Gemäss Pierre-François Gobat, dem Leiter des Amtes für Verbraucherschutz und Veterinärwesen, sprechen die Symptome des Hundes zusammen mit den Wetterbedingungen klar für eine Vergiftung durch Cyanobakterien – auch Blaualgen genannt.

Hunde durch Blaualgen besonders gefährdet

Immer wieder kommt es in der Schweiz zu Todesfällen von Hunden, die in Seen baden und an einer Blaualgen-Vergiftung sterben. So sind letzte Woche zwei Hunde nach einem Spaziergang am Greifensee verstorben. In Schmerikon SG starben letzten Sommer sechs Hunde wegen Blaualgen im Zürichsee. Ein Jahr zuvor kamen sechs Hunde wegen Blaualgen im Neuenburgersee ums Leben.