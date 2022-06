Heftige Kritik: «Gefahr für Sicherheit» – Gewerkschaft wegen Swiss-Personalmangel besorgt

Die Swiss kündigte am Dienstag an, im Sommer rund 100 Flüge zu streichen.

Am Dienstag wurde bekannt, dass die Swiss wegen Personalknappheit diverse für den Juli und August angesetzte Flüge annulliert. Philipp Hadorn, Gewerkschaftssekretär SEV und Präsident SEV-GATA, spricht von einer «absoluten Fehleinschätzung»: «Man hat sich beim Volumen der Nachfrage nach der Pandemie völlig verschätzt. Die aktuelle Lage ist selbst verschuldet und nicht nachvollziehbar.» Man habe die Swiss mehrfach darauf hingewiesen, dass die Nachfrage früher steigen werde als erwartet und man das Personal nicht entlassen, sondern in Kurzarbeit belassen soll.

Die aktuelle Situation sei für das verbliebene Personal nicht stemmbar: «Die grosse Arbeitsbelastung wird sich auf die Qualität auswirken. Dabei dürfen Fehler in diesem Job nicht passieren, denn sie sind eine Gefahr für die Sicherheit.» Durch die Flugausfälle riskiere die Swiss zudem an zahlreichen Orten ihre Berechtigung zu verlieren, weiterhin Direktflüge anzubieten. «Das könnte wiederum der Bedeutung des Wirtschaftsstandorts Schweiz schaden. Die ganze Situation ist eine Schande für eine solche Airline», so Hadorn.