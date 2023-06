Pratteln BL: Gefahrengut auf A2 ausgelaufen – nachfahrende Lenker mussten zum Arzt

Am Dienstagmorgen gegen acht Uhr ereignete sich auf der Autobahn A2 in Pratteln in Richtung Basel ein Zwischenfall. Ein Sattelmotorfahrzeug mit einem Tankcontainer verlor eine unbestimmte Menge Essigsäure. Aus Sicherheitsgründen wurde die Autobahn A2 in Richtung Basel vollständig gesperrt. Dies meldet die Polizei Basel-Landschaft.