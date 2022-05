Elsau ZH: Gefahrenguttransporter gerät in Brand – Strasse bis Mittwoch gesperrt

Personen in Schutzanzügen sichern den Gefahrenguttransport.

Am Montagmittag ist es auf der St. Gallerstrasse im zürcherischen Elsau zu einem Brand eines mit Gefahrengut beladenen Lastwagens gekommen. Dabei ist ein hoher Sachschaden entstanden, glücklicherweise wurde bei dem Vorfall aber niemand verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.

«Kurz vor 12 Uhr bemerkte ein Chauffeur, der auf der St. Gallerstrasse Richtung Winterthur unterwegs war, dass Flammen aus dem Aufbau drangen. Da der Lastwagen mit Gefahrgut beladen war, fuhr der Fahrer aus dem Dorf Elsau hinaus auf eine Ausserortsstrecke. Auf der Ricketwilerstrasse hielt er das Fahrzeug an, brachte sich selbstständig in Sicherheit und alarmierte die Rettungskräfte», so die Kantonspolizei Zürich. Die sofort ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Beladen war der Lastwagen mit Altöl.