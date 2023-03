Wetter im Ticker: Starker Schneefall in der Schweiz.

In den Bergen fielen die Niederschläge in Form von Schnee. «In den Walliser Alpen gab es in den letzten 24 Stunden rund einen halben Meter Neuschnee. Die Schneefallgrenze liegt aktuell zwischen 400 und 500 Meter», sagt Michael Eichmann zu 20 Minuten. Die Karte unten zeigt die erwartete Neuschneesumme bis Sonntagabend.