Gefahrenstufe 3: Bund warnt vor heftigen Regenfällen und Lawinen

Erhebliche Niederschläge sorgen in Teilen der Schweiz für eine Warnlage – mit der Gefahrenstufe 3. MeteoSchweiz

Darum gehts Nach einem verschneiten Wochenende steigt die Schneefallgrenze wieder deutlich.

Heute und in den kommenden Tagen wirds nass und unbeständig.

Aufgrund des Dauerregens gilt in Teilen der Schweiz die Gefahrenstufe 3.

Das wars auch schon mit dem Schnee – zumindest vorerst. Heute und die nächsten Tage wird es nass und unbeständig. Zum Wochenstart zieht die nächste Warmfront über uns, gefolgt von einer Kaltfront, die am Dienstag für erhebliche Niederschläge sorgen wird. Laut MeteoSchweiz wird am Alpennordhang und in weiten Teilen des Wallis innerhalb von 78 Stunden zwischen 100 und 150 mm Niederschlag erwartet.

Doch am Montag befindet sich die Schweiz zunächst im Warmsektor des Tiefs, also zwischen der Warm- und der Kaltfront. Die Temperaturen sind daher mild, tagsüber darf mit Temperaturen von bis zu 16 Grad gerechnet werden. Auch der Niederschlag lässt im Laufe des Vormittags vorübergehend nach. Vor allem in den Alpen dürfte sich kurzzeitig gar die Sonne zeigen. Am Dienstag wird mit der langsam von Nordwest nach Südost durchziehenden Kaltfront die intensivste Niederschlagsphase erwartet, welche auch für die Warnlage des Bundes sorgt, die am Mittwoch um 12 Uhr wieder endet.

Hast du dich über den Schnee vom Wochenende gefreut? Ja, gerne mehr davon. Nein danke, der Winter kann warten. Weiss nicht, will nur die Antworten sehen.

Sinkende Schneefallgrenze ab Mittwoch

In der Nacht auf Mittwoch erreicht uns aus Nordwesten dann deutlich kältere Luft. Dabei dürfte die Schneefallgrenze gegen 1300 Meter absinken. In der labileren Luftmasse fallen bis am Mittwochmittag noch zahlreiche schauerartige Niederschläge, bevor dann im Verlaufe des Mittwochnachmittags ein Zwischenhoch vorübergehend für eine Stabilisierung sorgt.

«Wetterflash» von MeteoNews. (13. November 2023)

Und das nächste Sturmtief folgt sogleich

Auch die nächsten Tage bleibt es unbeständig. MeteoNews spricht von einem Frontenkarussell, da uns in kurzen Abständen ein Frontensystem nach dem anderen erreicht. Über dem Nordatlantik brodle es «ordentlich in der Wetterküche», wobei sich immer neue Sturmtiefs bilden.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.