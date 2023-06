Blitze und Sturmböen: Golfballgrosse Hagelkörner prasseln auf das Fricktal ein

Ein News-Scout aus der Gemeinde Gipf-Oberfrick im Kanton Aargau berichtet, dass vor kurzem Hagelkörner mit bis zu sechs Zentimeter Durchmesser niedergeprasselt seien. «Ich war am Fernsehen, als es plötzlich wahnsinnig zu knallen begann auf den Dächern in der Nachbarschaft», so der Leser gegenüber 20 Minuten. (bho)