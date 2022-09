Wetter : Gefahrenstufe 3 – in diesen Regionen warnt der Bund vor heftigen Gewittern

Am Mittwochabend ziehen in der Schweiz Gewitter auf.

Trotz des meteorologischen Herbstanfangs am 1. September bewegen sich die Temperaturen in der Schweiz weiterhin im sommerlichen Bereich. Am Mittwoch klettert das Thermometer stellenweise noch bis auf 26 Grad.



Am Abend kommt es zu einem Wetterumschwung. Vom Südwesten her ziehen Gewitterwolken auf. Der Bund hat für verschiedene Regionen des Landes die Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr) ausgerufen. Auf der Gefahrenkarte ist die Schweiz beinahe exakt in der Mitte geteilt. Die grösste Gefahr geht von der westlichen Hälfte des Landes aus.