Kronprinzessin Amalia feiert ihren Geburtstag im Palast

Im Visier der Mafia : Gefangen im Schloss – so traurig feiert Kronprinzessin Amalia ihren Geburtstag

Am Mittwoch feiert Kronprinzessin Amalia der Niederlande ihren 19. Geburtstag. Gross zelebrieren kann sie ihren Ehrentag jedoch nicht, besteht für sie immer noch Lebensgefahr.

Sie besuchte mit ihrer Familie eine Ausstellung über die frühere Königin Juliana in einer Kirche in Amsterdam.

Seit Monaten ist sie im Visier der «Mocro Mafia» und darf den Palast in Den Haag aus Sicherheitsgründen nicht verlassen.

Die niederländische Kronprinzessin Amalia ist am Mittwoch 19 Jahre alt geworden. Dazu veröffentlichte das Königshaus auch ein neues Foto des Ehrenkindes auf ihrer offiziellen Instagram-Seite. Gross wird die Geburtstagsfeier aber nicht ausfallen, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NOS.

Die Kronprinzessin hat einige turbulente Monate hinter sich. Im September begann sie ihr Studium an der Universität Amsterdam und bezog eine Wohnung im Zentrum der Hauptstadt. Aufgrund von Bedrohungen aus dem organisierten Verbrechen musste sie aber in den Huis-ten-Bosch-Palast in Den Haag zurückkehren und wohnt derzeit aus Sicherheitsgründen wieder bei ihren Eltern.