Attendorn (D): Gefangene Maria (8) schrieb Briefe ans Jugendamt – und wurde ignoriert

«Alles ist so gross, so viel Platz»

Rund sieben Jahre lang hielt Rosemarie G. (47) Maria im Haus gefangen – das Mädchen hatte weder Kontakt zu Gleichaltrigen noch kam es nach draussen. Nach ihrer Befreiung am 23. September gab sie an, sie habe noch nie einen Wald gesehen und sei noch nie auf einer Wiese gesessen. Auch in einem Auto war sie noch nie mitgefahren. «Alles ist so gross, es gibt so viel Platz», habe das Kind staunend gesagt. Es sei zudem laut der Justiz kaum in der Lage gewesen, Treppen zu steigen.