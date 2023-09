Gefangenenaustausch mit dem Iran: USA geben für fünf Gefangene sechs Milliarden Dollar frei

Der Iran hat die Namen von fünf in den USA inhaftierten Staatsbürgern genannt, die im Austausch gegen fünf Amerikaner freikommen sollen. Ein Sprecher der iranischen UNO-Vertretung bestätigte die Namen am Dienstag der Nachrichtenagentur AP, nachdem die Nachrichtenwebseite Al-Monitor am Vortag darüber berichtet hatte. Die fünf Männer sind in den USA wegen Verstössen gegen Exportverbote und andere Bestimmungen angeklagt beziehungsweise verurteilt worden.