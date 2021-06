Tödlicher Unfall in Uzwil SG - Geflohener (27) wurde nach Festnahme ins Spital gebracht und befragt

Dieser weisse Golf prallte in der Nacht auf Freitag in Uzwil SG in ein Haus.

In Uzwil kam es in der Nacht auf Freitag zu einem Unfall mit einem Todesopfer.

In der Nacht auf Freitag ist es in Uzwil SG zu einem tödlichen Selbstunfall gekommen. Ein Auto ist in die Ecke eines Hauses geprallt. Der Fahrer (24) wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, ein 27-jähriger Mann auf dem Beifahrersitz ist noch vor Ort verstorben. Auch am Sonntagmittag war der Lenker noch im Spital. Sein Zustand sei aber stabil, meinte Markus Rutz, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, er werde es überleben. Auf Verfügung der Staatsanwaltschaft musste der 24-Jährige Urin- und Blutproben abgeben. Der Lenker des Unfallautos konnte im Spital, in Anwesenheit eines Pflichtverteidigers, befragt werden.