Muri AG: Geflüchtete sollen in unterirdischem Notspital unterkommen

Im Kanton Aargau sollen 150 männliche Geflüchtete in der Geschützten Operationsstelle Muri (GOPS) beherbergt werden.

Die Bundesasylzentren stossen an ihre Kapazitätsgrenzen – dies teilte das Staatssekretariat für Migration (SEM) am 25. Oktober mit. Die Konsequenz: Geflüchtete Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden, werden den Kantonen derzeit schneller und in grösserer Zahl zugewiesen.