Ukrainische Flüchtende : Geflüchtete Ukrainerinnen sind jetzt Primarlehrerinnen in Basel

Vor zwei Wochen sind die beiden Cousinen Diana und Valeria mit der kleinen Anastasia vom Krieg in der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Ein Zuhause haben sie bei Sandra und ihrer Familie in Reinach BL gefunden. Und nicht nur das, seit Montag sind die beiden als Lehrerinnen an der Primarschule Reinach angestellt. Dort unterrichten sie ukrainische Flüchtlingskinder – diese können ein bisschen Normalität dringend brauchen.

Jeden Morgen lässt die Englischlehrerin aus Kiew ihre Schülerinnen und Schüler Tagebuch schreiben. Auch dort fällt auf, dass die Kinder hauptsächlich vom Krieg schreiben und einiges zu verarbeiten haben. Als ihnen etwa das Schulhaus gezeigt wurde und die den Velokeller sahen, hat ein siebenjähriger Junge gefragt: «Werden wir uns jetzt hier verstecken?».

Auch wenn alles sehr schnell ging und Valeria noch etwas überfordert ist mit dem neuen Job, ist sie froh um die Ablenkung, denn die News um den Konflikt haben ihren Tagesablauf bisher komplett dominiert. Für Ablenkung sorgt auch Sandra, die die beiden bei sich aufgenommen hat. Sie integriert die beiden Frauen in ihren Alltag und nimmt sie überall hin mit – egal, ob zu Treffen mit Freundinnen oder in die Skiferien. Und das ganze Umfeld hilft tatkräftig oder finanziell mit.

Von der Unterstützung ist auch Diana überwältigt, sie kann es immer noch kaum glauben, dass sie und ihre einjährige Tochter hier so willkommen sind: «Die Leute sind so nett, ich war geschockt.». Wie lange die drei bleiben werden, weiss niemand. Sandra rechnet mal mit einem halben Jahr.