Grenze zu Polen : Geflüchtete wegen fehlender Autoversicherungskarte abgewiesen

«Keine Grenzüberquerung mit dem Auto ohne Grüne Karte»: In den vergangenen Tagen seien vor allem an der Grenze zu Polen mehrfach Fahrzeuge zurückgewiesen worden, da die Fahrer nicht die internationale Versicherungskarte vorweisen konnten. Die Behörden in der Ukraine befürchten bis zu fünf Millionen Flüchtende.

Darum gehts Unerwartetes Hindernis: An der Grenze zu Polen werden Ukrainerinnen und Ukrainer abgewiesen.

Dies, weil sie über keine Grüne Karte – einen internationalen Haftpflicht-Versicherungsausweis für das Auto verfügen.

Der Krieg in der Ukraine könnte laut UN einen der grössten Flüchtlingsströme der Gegenwart auslösen.

Auf ihrer Flucht vor dem russischen Militär stossen viele Ukrainer spätestens an den Grenzübergängen zu den EU-Nachbarn auf ein unerwartetes bürokratisches Hindernis. «Keine Grenzüberquerung mit dem Auto ohne Grüne Karte», warnte der ukrainische Grenzschutz die Flüchtenden in der Nacht zum Sonntag. In den vergangenen Tagen seien vor allem in der Region Lwiw (Lemberg) an der Grenze zu Polen mehrfach Fahrzeuge zurückgewiesen worden, da die Fahrer nicht die erforderliche internationale Grüne Versicherungskarte vorweisen konnten.

Mit der Grünen Karte können Autofahrer im Ausland beweisen, dass ihr Auto eine Kfz-Haftpflichtversicherung hat. Innerhalb der EU wird dieses Dokument nicht benötigt.

Könnte sich zu einer der grössten Flüchtlingskrisen der Gegenwart entwickeln

Die Vereinten Nationen gehen von knapp 300’000 Vertriebenen wegen des Krieges in der Ukraine aus. Wie das UN-Nothilfebüro Ocha unter Berufung auf das Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Samstag berichtete, seien 160’000 Menschen Berichten zufolge innerhalb des Landes auf der Flucht – 116’000 zusätzliche Personen seien in Nachbarländer geflohen. Diese seien vor allem nach Polen gezogen, aber auch nach Moldau und Rumänien.

Die Behörden in der Ukraine befürchten bis zu fünf Millionen Flüchtende. Es könnte sich um eine der grössten Flüchtlingskrisen der Gegenwart handeln, hatte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield am Mittwoch gewarnt. Unter Berufung auf den UN-Menschenrechtsrat berichtete Ocha zudem davon, dass mindestens 64 Zivilisten bei den Kämpfen nach dem Einmarsch Russlands getötet wurden und über 170 verletzt worden seien.