Olten SO: Geflüchteter (34) womöglich gesichtet – Polizei leitet Hinweis nicht vollständig weiter

Ein in Aarau geflohener Straftäter (34) wurde nach Recherchen des «Blick » womöglich in Olten SO gesichtet. Der Mann hatte es geschafft, beim Migrationsamt am 4. Oktober 2022 beim Aussteigen aus dem Gefangenenfahrzeug am Bahnhof Aarau zu flüchten. Kurz darauf filmte eine Überwachungskamera mehrere Männer auf einem Parkplatz in Olten. Ein Mann stieg in einen grauen Mercedes ein und wechselte bei offener Tür seine Schuhe. Der Gefangene soll bei seiner Flucht schwarze Crocs getragen haben. Diese Szene wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Besitzer der Überwachungskamera kontaktierte die Kantonspolizei Solothurn.