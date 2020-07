Neu im Kino

Geflüchteter bekommt Hilfe von Sexarbeiterin

Ein Klassiker aus 1929 wird modernisiert, spielt im Berlin von heute und soll aufrütteln, ausserdem erfährst du, wie die Abenteuer von Scooby-Doo und seiner Detektivbande ihren Anfang genommen haben – und weitere Filme, die neu im Kino laufen.

«Berlin Alexanderplatz»

Francis (Welket Bungué) flüchtet übers Mittelmeer und muss mitansehen, wie seine Freundin Ida ertrinkt. Als einziger Überlebender schafft er es nach Europa, und so schwört sich der junge Mann aus Guinea-Bissau, dass er ein anständiges Leben als guter Mensch führen will.

In einer Berliner Unterkunft für Geflüchtete begegnet er Reinhold (Albrecht Schuch), der ihn als Drogendealer anheuern will, Francis lehnt jedoch ab. Als Reinhold dafür sorgt, dass Francis seinen Arm verliert, nimmt ihn die Sexarbeiterin Mieze (Jella Haase) bei sich auf.

Die Geschichte kommt zum richtigen Zeitpunkt

Sieben Jahre hat Regisseur Burhan Qurban an «Berlin Alexanderplatz» gearbeitet, entstanden ist ein Film von über drei Stunden. Die literarische Vorlage liefert der gleichnamige Roman von Alfred Döblin aus den 1920er-Jahren.



Der Kinostart fühle sich für Qurban nach dem richtigen Zeitpunkt an, sagt er der «FAZ»: «Die ganze Welt beschäftigt sich gerade mit diesen Themen, nämlich, was es bedeutet, Person of Color und Teil einer weißen Mehrheitsgesellschaft zu sein.»