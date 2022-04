Geflüchteter 13-Jähriger – «Geflüchteter möchte in die Schule, doch die Behörden enttäuschen» 

Die Familie des 51-jährigen Zürchers P. L. beherbergt seit Ende März eine Ukrainerin und deren 13-jährigen Sohn. Das Zusammenleben funktioniert laut dem 51-Jährigen sehr gut, doch: «Das einzige, was absolut mühsam ist, sind die völlig überforderten Behörden.»

Die beiden Ukrainer seien Anfang März in die Schweiz gekommen. «Da damals aber der Schutzstatus S noch nicht aktiv war, wurden ihnen bei der Registrierung im Bundesasylzentrum die Pässe abgenommen», sagt L. zu 20 Minuten. Diese hätten sie erst vergangene Woche wieder zurückerhalten – also fast einen Monat später.

«Es war bisher viel komplizierter, als ursprünglich angegeben»

Auch bei der Anmeldung des 13-jährigen Sohns habe es Probleme gegeben. «Er will unbedingt in die Schule, aber er kann nicht, da die Anmeldung so kompliziert ist», sagt Gastvater L. Der Zürcher habe den 13-Jährigen telefonisch bei der Schule angemeldet, doch dort hiess es, er müsse dies über die Gemeindeverwaltung erledigen.