Entführungsfall Tennessee: Gefundene Leiche ist die der Milliardärserbin Eliza Fletcher (34)

Die zweifache Mutter Eliza Fletcher ist in Memphis entführt und tot aufgefunden worden.

Der mutmassliche Täter sitzt in Untersuchungshaft und wird nun wegen Mord ersten Grades angeklagt.

Bei der im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Entführungsfall gefundenen Leiche handelt es sich um die gesuchte Eliza Fletcher, wie das Memphis Police Departement am Dienstag auf Twitter schreibt. «Gegen den 38-jährigen Cleotha Abston wurden zusätzliche Anklagen wegen Mord ersten Grades und Mord ersten Grades in Verbindung mit Entführung erhoben.»

Cleotha Abston (39), der Mann, der die Lehrerin und Milliarden-Erbin Eliza Fletcher entführt haben soll, war Frauen in seiner Nachbarschaft schon öfters negativ aufgefallen. Zudem war er erst seit zwei Jahren wieder auf freiem Fuss. Bis dahin war er nämlich wegen schwerer Entführung im Gefängnis, wie die « New York Post » berichtet. Fletcher war Mutter von zwei kleinen Buben und arbeitete als Grundschullehrerin.

Abston war etwa dreieinhalb Stunden nach der mutmasslichen Entführung zum Haus seines Bruders in Memphis gefahren. Sein Bruder und ein weiterer Zeuge berichteten, sie hätten den 38-Jährigen gesehen, wie er das Innere des Geländewagens gereinigt und dass er sich «sehr seltsam» verhalten habe.

Verdächtiger verweigert Aussage

Laut Fox News sperrten die Ermittlerinnen und Ermittler am Montag in der Nähe einer verlassenen Grundschule einen Radius von etwa einer Meile (1,6 Kilometer) um den Fundort der Leiche ab.

Abston wurde am Samstagmorgen verhaftet. Laut den Behörden hat er sich geweigert, ihnen den Aufenthaltsort von Fletcher zu nennen. Er sei anhand von DNA-Spuren in seinen Sandalen überführt worden, die er am Tatort zurückgelassen habe.