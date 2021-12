USA – Gefundenes Autowrack könnte jahrzehntealten Cold Case klären

Clinkscales war von seinem zu Hause in La Grange im Bundesstaat Georgia ins 45 Minuten entfernte Auburn in Alabama unterwegs, als er verschwand.

Es handelt sich um den ältesten Cold Case, also ungeklärten Fall, der USA. Letztmals gesehen wurde Kyle Clinkscales an einem Januartag 1976 in Troup County im Bundesstaat Georgia. Er war damals 22 Jahre alt und an jenem Tag auf dem Weg zur Uni im rund 45 Minuten entfernten Auburn, Alabama. Nun wurden ein Auto und Knochen gefunden, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Clinkscales stehen sollen. Es wären die ersten handfesten Hinweise seit 45 Jahren darauf, was damals geschehen ist.