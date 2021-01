Raron VS : Gegen 4 Uhr sind erneut Felsbrocken abgebrochen

Die evakuierten Bewohner in Raron VS dürfen vorerst nicht in ihre Häuser zurückkehren. Die Behörden gehen davon aus, dass sich weitere Masse vom Berg ablöst.

Darum gehts In Raron VS kam es am Freitag zu einem Felssturz.

Am frühen Samstagmorgen hat sich erneut Masse vom Berg abgelöst.

Das betroffene Gebiet bleibt gesperrt.

«Heute Morgen gegen 4 Uhr kam es nochmals zu einem grösseren Abbruch», schreibt Isabelle von Roten vom Gemeindeführungsstab Raron. Eine Intervention sei jedoch nicht nötig gewesen, weil das Wasser immer noch gut abfliesse. «Es kann sich weiterhin Masse ablösen», heisst es in der Mitteilung weiter. Das Gebiet bleibe daher weiterhin gesperrt.

Die Anwohner haben bis mindestens Sonntagmittag keinen Zutritt zu ihren Wohnungen. «Einzige Ausnahmen sind der Zugang für die Verpflegung oder Abholung von Haustieren sowie bei dringendem Bezug von Medikamenten.»

Am Freitag um circa 11 Uhr ereignete sich in Raron VS ein erster Felssturz. Die Geröll- und Steinmassen erstreckten sich bis zur Wohnzone. Die Bewohner des betroffenen Quartiers mussten evakuiert werden. Es sind keine Personen zu Schaden gekommen.

