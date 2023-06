Gregor Kobel: Nati-Goalie steht gegen Andorra im Tor

1 / 5 Gregor Kobel wird am Freitag gegen Andorra im Nati-Tor stehen. freshfocus Der 25-Jährige hat in Dortmund eine starke Saison gespielt. freshfocus Noch muss er in der Nati aber Yann Sommer den Posten als Nummer eins überlassen. freshfocus

Darum gehts Gregor Kobel (25) ist gleich zweimal zum besten Goalie der Bundesliga gewählt worden.

In der Nati muss er sich aber weiter mit der Rolle als Nummer zwei hinter Yann Sommer (34) zufriedengeben.

Doch was ist, wenn Sommer in Zukunft bei Bayern nicht mehr spielen sollte?

Bayern-Goalie Yann Sommer gehört in der Nati zu den Leistungsträgern, zum engsten Spielerkreis von Yakin und ist die Nummer eins im Schweizer Tor. Die Frage ist: Wie lange noch? Murat Yakin hat gemeinsam mit Goalietrainer Patrick Foletti entschieden, dass Kobel in dieser EM-Quali mehrmals zum Einsatz kommen wird. Schon am Freitag beim Gastspiel in Andorra wird der 25-Jährige sein fünftes Länderspiel absolvieren. Sommer soll dann am kommenden Montag gegen Rumänien das Tor hüten.

«Ich will weiter hart an mir arbeiten und es dem Trainerteam so schwierig wie möglich machen. Hoffentlich fällt die Entscheidung dann irgendwann zugunsten von mir aus», sagt Kobel über seinen langfristigen Plan, sich den Stammplatz im Nati-Tor zu erobern. Enttäuscht, dass es trotz seiner starken Saison bei Dortmund nicht zu einem offenen Duell kommt, ist der Zürcher nicht. «Es wäre komisch gewesen, wenn es alles von null angefangen hätte. Yann ist so lange dabei, da ist es normal, dass er einen gewissen Bonus hat. So sollte es auch sein.»

«Begleitet mich für den Rest meines Lebens»

Doch was ist, wenn Yann Sommer diesen Sommer bei Bayern München bleibt, dort aber seinen Platz an den wieder genesenen Manuel Neuer abtreten muss? «Ich habe keine Glaskugel», sagt Nati-Goalietrainer Foletti. «Aktuell ist die Situation für alle klar. Wenn jemand nicht spielen sollte, werden wir die Situation neu beurteilen.» Gleichzeitig stellt der Tessiner auch klar: «Für jeden Goalie ist es wichtig, dass er spielt. Für uns zählt das Leistungsprinzip.»

Und genau da hat zurzeit eigentlich Gregor Kobel die Nase vorne. Das sieht man auch in Deutschland so: Sowohl vom «Kicker» als auch von der Spielergewerkschaft wurde Kobel zum besten Goalie der Bundesliga gewählt. «Natürlich ist diese Anerkennung etwas Schönes, aber am Ende sind mir Erfolge mit dem Team wichtiger», so der 25-Jährige.

Einen solchen haben Kobel und Dortmund vor zwei Wochen auf dramatische Art und Weise verpasst, als Bayern dem BVB am letzten Bundesliga-Spieltag den sicher geglaubten Meistertitel noch entriss. «Das wird einen noch lange begleiten, vielleicht sogar für den Rest meines Lebens», sagt Kobel rückblickend. «Auch wenn man später in der Karriere etwas gewinnen sollte, wird das immer eine verpasste Chance bleiben, die sehr weh tut.»