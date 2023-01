Der Drip Stick soll nach dem Sex Sperma aufsaugen – ist das sinnvoll?

Das steckt hinter dem Dripstick

Der Dripstick wird auf der Website des Unternehmens so beschrieben: «Der originale Nach-dem-Sex-Schwamm absorbiert überflüssiges Sperma.» Sicherheitshalber wird darunter noch klargestellt, was das Gadget nicht ist: «Kein Menstruationsprodukt, kein Verhütungsmittel, kein Schutz vor Geschlechtskrankheiten und nicht für deinen Hintern.» Die Erläuterung ist wichtig, denn optisch erinnert der Dripstick schon an einen zu gross geratenen Tampon am Stiel, nur viel schwammiger.

So funktioniert die Anwendung

Den WC-Gang brauchts trotzdem

Das sagt die Expertin zum Vagina-Tool

Wir haben bei einer Expertin nachgefragt. Dr. med. Johanna Janku ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und arbeitet als Oberärztin bei der Ladies Permanence Stadelhofen. Zudem bietet sie in ihrer Praxis Oh Yes Baby Yes Sexual- und Paartherapie an. Ganz sinnfrei findet sie das Produkt nicht. «Klar, der Dripstick ist ein Lifestyle-Produkt und nicht unbedingt notwendig.» Was sie aber auch sagt: «Durch die Konsistenz von Sperma – in etwa so wie Konfitüre – läuft beim schnellen Gang aufs WC nicht alles wieder aus der Scheide.» Das sei von der Natur aus ja auch nicht so gewollt.