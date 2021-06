Haarschnitt während Copa América : Gegen Corona-Regeln verstossen – jetzt hat Chile-Nati eine Coiffeur-Affäre

Chile spielt aktuell an der Copa América in Brasilien – und kommt ebenfalls wegen einer haarigen Geschichte in die Schlagzeilen.

1 / 5 Auch bei der chilenischen Nationalmannschaft, hier Eduardo Vargas, ist es zu einem Coiffeur-Vorfall gekommen. AFP Die Chilenen bestellten einen Coiffeur ins Teamhotel, was gegen die Corona-Auflagen der Copa América verstiess. AFP Die Beteiligten mussten eine Geldstrafe bezahlen. REUTERS

Darum gehts Das chilenische Nationalteam bestellte einen Coiffeur ins Teamhotel.

Damit verstiess das Team gegen die Corona-Auflagen der Copa América.

Die Beteiligten müssen eine Geldstrafe zahlen.

Dieser Vorfall erinnert an die Schweizer Nati vor dem EM-Spiel gegen Italien.

Spieler der chilenischen Nationalmannschaft haben einen Coiffeur in ihrem Hotel im brasilianischen Cuiabá empfangen und damit gegen die Corona-Auflagen der Copa América verstossen. Das räumten das Trainerteam und der Fussballverband des südamerikanischen Landes am Sonntag ein, nachdem sich zuvor Bilder des Coiffeurbesuchs in den sozialen Netzwerken verbreitet hatten. Die Beteiligten mussten nun eine Geldstrafe zahlen. Eine konkrete Summe wurde nicht genannt.

Zwar sei der Coiffeur zuvor negativ auf das Coronavirus getestet worden, die Regeln des südamerikanischen Fussballverbands Conmebol schreiben dennoch vor, dass Spieler während ihres Aufenthalts in einem Hotel keinen Kontakt zu Aussenstehenden haben dürfen. Man bedauere den Vorfall, hiess es. Die Mannschaft sei am Samstag negativ auf Corona getestet worden.

Akanji versteht die Debatte nicht

Der Coiffeur-Besuch bei der Schweizer Nati an der EM hatte für viel Aufregung vor der Partie gegen Italien gesorgt. Captain Granit Xhaka und Verteidiger Manuel Akanji hatten sich die Haare blond färben lassen – es kam zur Unruhe. Akanji konnte die «Haar-Debatte» nicht verstehen. Dass der Coiffeurbesuch oder die blondierten Haare einen Einfluss auf die Leistung gegen Italien hatten, verneinte der BVB-Star vehement: «Ich schneide mir alle zwei Wochen die Haare, ich verstehe diese riesige Debatte darum nicht. Es ist nur ein Haarschnitt.» Jeder, der jemals Fussball gespielt habe, wisse, dass eine neue Frisur oder eine neue Haarfarbe keinerlei Einfluss auf das Training oder auf das Spiel hat. «Ich verstehe Fans, wenn sie aus den Storys interpretieren, dass der Fokus nicht auf dem Spiel liegt. Aber das ist überhaupt nicht der Fall», so Akanji weiter.

Die Copa América hatte vor einer Woche begonnen. Das südamerikanische Kontinentalturnier wurde kurzfristig nach Brasilien verlegt, nachdem Argentinien wegen der zweiten Corona-Welle als Ausrichter abgesprungen war. Conmebol geriet daraufhin in die Kritik, denn auch Brasilien ist noch immer ein Corona-Brennpunkt. Rund 17,9 Millionen Menschen haben sich dort nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, mehr als eine halbe Million Menschen starben.

