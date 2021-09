Studie bestätigt Studien - Gegen Covid-19 geimpfte Frauen schützen ihr Baby über die Muttermilch

«Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Impfung zu einem deutlichen Anstieg der Antikörper gegen Sars-CoV-2 in der Muttermilch führt, was darauf hindeutet, dass geimpfte Mütter diese Immunität an ihre Babys weitergeben können, woran wir arbeiten, das in unserer laufenden Forschung bestätigen», sagt Joseph Larkin III, Senior-Autor der Studie und ausserordentlicher Professor an der University of Florida, in einer Mitteilung.