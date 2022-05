WM-Viertelfinal Schweiz – USA: Nati steckt in Schwierigkeiten – Schweizer kassieren beinahe das 0:3

Man merkt den Schweizern an, dass sie heute viel wollen. Es will einfach noch nichts gelingen. Der letzte Pass ist häufig ungenau und die entscheidenden Zweikämpfe werden verloren. Zwei glücklichhe Tore, ein Eigentor in Unterzahl und eine Slapstick-Einlage, bringen die Schweizer ins Hintertreffen. Jetzt heisst es auf die Zähne beissen und den Rückstand aufholen. Gegen Frankreich und Kanada ist das in diesem Turnier bereits geglückt.