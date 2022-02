Schweiz – Dänemark - Katastrophen-Start ins 2. Drittel – Dänen drehen Partie innert Sekunden

Die Schweizer Abwehr kann zu Beginn der Unterzahl mehrfach ohne grössere Probleme befreien und lässt nur wenige Schüsse zu. In der Folge können die Schweizer für einmal entwischen und kommen in Unterzahl zu einer Chance. In den letzten Sekunden wird es kurz brandheiss. Ein Schweizer Stockbruch führt zu einer heissen Szene. Berra kann aus kürzester Distanz abwehren. Dann ist die Strafe vorbei. Die Schweiz hält die Null.