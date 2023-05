Tägerwilen: Auto geht in Flammen auf

Dieses Auto brannte am Samstagabend in Tägerwilen.

Wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte, war am Samstagabend gegen 20 Uhr ein 46-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse von Tägerwilen TG kommend in Richtung Triboltingen TG unterwegs. Gemäss seinen Aussagen gegenüber der Kantonspolizei Thurgau bemerkte er kurz nach dem Ortsausgang ein Problem am Motor. Kurz darauf waren Flammen aus dem Motorraum festzustellen.