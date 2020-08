Der 3:1-Sieg gegen den färöischen Meister KI Klaksvik vor einer Woche am 26. August, es war ein glanzloser Auftakt von YB in die Europacup-Kampagne. Nur dank eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte wahrten die Berner ihr Gesicht – und die Chancen auf die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League. Um diese zu erreichen, müssen sie in der dritten Qualifikationsrunde nach Dänemark reisen und Midtjylland bezwingen, wie die Auslosung am Freitag am Uefa-Hauptsitz in Nyon ergab. In der 2. Qualifikationsrunde hatten die Dänen den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad 1:0 geschlagen.