Im Final von Rotterdam anfangs März stand Fucsovics dem Russen Andrej Rublew gegenüber. Gegen ihn hatte der Ungar zuvor zweimal, 2016 an einem Challenger-Turnier und 2017 im Davis Cup, gewonnen und einmal verloren (am French Open 2020). In Rotterdam siegte Rublew in zwei umkämpften Sätzen. Der 29-jährige Fucsovics verpasste damit seinen zweiten Titel auf ATP-Stufe. Nach Rotterdam gings für beide nach Katar. In der katarischen Hauptstadt Doha wären sich die beiden im Viertelfinal gegenübergestanden, Fucsovics musste aber wegen einer Verletzung forfait geben.