Gennadi Timtschenko – Gegen diesen Oligarchen in der Schweiz werden Sanktionen verhängt

Wie am Dienstagnachmittag Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson in London ankündigte, werden fünf russische Banken sowie drei wohlhabende russische Staatsbürger mit Sanktionen belegt. Deren Vermögen in Grossbritannien werde eingefroren und Reisen nach Grossbritannien unterbunden. Mit Gennadi Nikolajewitsch Timtschenko ist auch ein in der Schweiz wohnhafter Oligarch von den Sanktionen betroffen. Timtschenko lebt seit 2001 in Cologny bei Genf. Die «Bilanz» schätzte das Vermögen Timtschenkos Ende 2020 auf zwölf bis dreizehn Milliarden Franken. In der Rangliste der reichsten Schweizer bringt er es damit momentan auf Platz sechs – zwischen den Familien Safra und Blocher.