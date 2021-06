Gegen Frankreich wird Yann Sommer Rekord-Goalie der Schweizer Nati

Yann Sommer zeigt bisher eine gute EM. Der Schweizer Goalie, der nach der Italien-Pleite nach Hause fuhr, um bei der Geburt seiner zweiten Tochter daheim zu sein, kassierte bisher in drei Spielen fünf Gegentore. Das klingt zunächst nach viel, aber immer wieder hielt Sommer die Schweiz im Spiel. Das beweist auch die Uefa-Statistik. Gemäss dieser gelangen dem Gladbach-Keeper nämlich sechs Paraden. Damit befindet sich der Schweizer im Mittelfeld der EM-Goalies. So war der Türke Ugurcan Cakir der meistbeschäftigte Goalie der Vorrunde. Er hielt 18 Schüsse und liess weitere acht passieren. Frankreich-Goalie Hugo Lloris parierte wie Sommer sechs Schüsse – liess aber nur drei Gegentore zu.

Sommer wird Schweizer Rekord-Goalie

Angesichts der französischen Offensiv-Power ist es wohl gut, dass Sommer sich derzeit in einer so starken Form präsentiert. Denn auch wenn der französische Sturm derzeit noch nicht mega überzeugt, einen starken Sommer braucht die Nati sicherlich. Auch der Schweizer Goalie-Trainer Patrick Foletti meinte zuletzt gegenüber dem SRF: «Wir versuchen immer, die Gegner zu simulieren.» Im Grunde sei die Vorbereitung nicht anders als vor einem Gruppenspiel. Eine Besonderheit gebe es dann aber schon. «Wir schauen auf die Penalty-Szenen und versuchen eine Strategie zu entwickeln.» Und: «K.o.-Spiele sind ein positiver Druck. Yann liebt solche Herausforderungen.»

Man darf also gespannt sein. Wird Sommer die Nati in den Viertelfinal hexen? Möglich ist es. Klar ist bereits jetzt: Sommer wird am Montag zum Rekordtorhüter der Schweiz. Er wird Erich Burgener ablösen, der wie der Gladbach-Goalie bei 64 Nati-Einsätzen steht. Burgener stand zwischen 1973 und 1986 im Tor der Schweiz und fungierte zwischen 2001 und 2008 als Torwarttrainer des Nationalteams. Sommer hatte sein Debüt im Mai 2012 unter Trainer Ottmar Hitzfeld gegeben. Während Sommer 59 Gegentore kassierte, musste Burgener in 64 Partien 89 Mal hinter sich greifen. Und der langjährige Nati-Goalie Diego Benaglio? Der spielte 61 Mal für die Schweizer Nati und kassierte 64 Gegentore.